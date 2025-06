Imprensa internacional destaca encontro do Bayern com o PSG nas quartas do Mundial após eliminação do Flamengo

Imprensa internacional já destaca duelo das quartas. Bild / Reprodução

O Flamengo já é passado no Mundial de Clubes. Ao menos, para a imprensa internacional. Após o Bayern eliminar os cariocas com vitória por 4 a 2 neste domingo (29), os principais periódicos do mundo projetam o duelo de gigantes entre os alemães e o PSG, nas quartas de final do torneio.

Principal jornal alemão, o Bild elogia Harry Kane, autor de dois gols na vitória sobre o Flamengo. E destaca que "agora é o craque do Bayern contra o Paris", ao estampar foto do centroavante inglês em sua capa na noite deste domingo (29).

O L'Équipe, principal jornal esportivo da França, vai pelo mesmo caminho. E destaca o "encontro marcado" entre Bayern e PSG na próxima semana.

O The Athletic, segmento esportivo do New York Times, vai pelo mesmo caminho. Destaca que Kane finalmente "chegou" ao Mundial de Clubes, mas questiona se será "suficiente" para o Bayern bater o PSG.

The Athletic elogiou Harry Kane em sua melhor partida no Mundial. The Athletic / Reprodução

Com seus dois times eliminados da competição, o Olé, principal jornal argentino e que costuma ser provocativo, pegou leve no tom. Destacou a "boa partida" do Flamengo, mas que não foi suficiente para evitar a segunda eliminação de um sul-americano nas oitavas.