Igor Jesus marca, Botafogo resiste e vence o PSG em partida histórica pelo Mundial de Clubes

Igor Jesus marcou o único gol da partida. FREDERIC J. BROWN / AFP

Se for um sonho, não acorde o torcedor do Botafogo, pois ele viveu um dos melhores dias de sua vida. Contra o PSG, na quinta-feira (19), o time carioca venceu por 1 a 0 e chegou a liderança do Grupo B do Mundial de Clubes, com seis pontos. A partida foi disputada no Rose Bowl, em Pasadena, nos Estados Unidos.

Durante os 90 minutos, o atual campeão da Champions League esbarrou em grande atuação do atual campeão da Libertadores. O gol do jogo foi marcado por Igor Jesus, aos 35 minutos da primeira etapa.

Na próxima rodada, nesta segunda-feira (23), o Botafogo encara o Atlético de Madrid, às 16h. No mesmo horário, o PSG enfrenta o Seattle Sounders.

Primeiro tempo dos sonhos

Não foi simples segurar o ímpeto do PSG na primeira etapa. Como já era imaginado, o time francês ditou o ritmo do jogo e pouco deixou o Botafogo ter a posse da bola.

Com pouco mais de um minuto de jogo, a primeira chance. No lado esquerdo, Kvaratskhelia avançou. Ao entrar na área, ele cortou para o meio e finalizou forte. John espalmou.

Quatro minutos depois, novamente o PSG criou no mesmo lado e com o mesmo jogador. O camisa 7 foi para cima da defesa, mas, desta vez, cortou para o pé esquerdo e chutou para fora.

O Botafogo até chegou e finalizar em gol, aos seis minutos. Artur dominou no lado direito de ataque, trouxe a bola para o meio e chutou de longe. Donnarumma não teve dificuldades para defender.

Na sequência, os franceses seguiram dominando a partida, chegando a marca de 80% de posse de bola por volta dos 15 minutos. Mesmo assim, o Botafogo conseguia, aos poucos, neutralizar o ataque adversário e dobrava a marcação em alguns atletas. Faltava apenas uma chance clara de gol.

E ela veio aos 35 minutos. No meio de campo, Savarino recebeu a bola e lançou para Igor Jesus, que disparava entre os dois zagueiros do PSG. O atacante driblou Pacho, próximo da área, e chutou. A bola desviou no defensor equatoriano e morreu no fundo das redes.

Depois do gol, o Botafogo seguiu com atenção redobrada na marcação e evitou chances claras dos franceses, que foram para o intervalo em desvantagem.

Para confirmar a vitória histórica

Na segunda etapa, o PSG intensificou a pressão na defesa do Botafogo em busca do empate. A partir disso, os cariocas aproveitaram espaços deixados para criar oportunidades. Logo aos dois minutos, Alex Telles recebeu de Artur, no lado esquerdo da área, mas finalizou fraco e facilitou a defesa de Donnarumma.

Três minutos depois foi a vez do PSG levar muito perigo. Em falta no lado direito, Vitinha cobrou na área e Gonçalo Ramos desviou de peito. John espalmou e evitou o gol de empate.

O Botafogo, por sua vez, começava a ter mais oportunidades de ataque. Aos sete, Vitinho cruzou na área, e Savarino cabeceou fraco, facilitando a defesa do goleiro italiano.

Aos 10 minutos, Luis Enrique fez quatro alterações. Entraram os titulares Fabián Ruiz, Nuno Mendes e João Neves, assim como o jovem Barcola. A ideia era aumentar o volume ofensivo e seguir sufocando o Botafogo, que era perfeito na parte defensiva.

O PSG até chegou a balançar as redes, aos 33 minutos. Contudo, Barcola, autor do gol, estava em posição irregular, e o lance foi anulado. Nos acréscimos, Kvaratskhelia cobrou falta com perigo, mas acertou a rede pelo lado de fora.

No fim das contas, o Botafogo resistiu à pressão e saiu com a vitória do Rose Bowl. Talvez quando o torcedor alvinegro acordar, ele perceba o tamanho do resultado que seu time alcançou.

Mundial de Clubes — 2ª rodada do Grupo B —19/6/2025

PSG (0)

Donnarumma; Hakimi, Beraldo, Pacho e Lucas Hernández (Fabián Ruiz, 10'/2°T); Zaire-Emery (João Neves, 10'/2°T), Vitinha e Mayulu (Nuno Mendes, 10'/2°T); Doue (Lee Kang-In, 34'/2°T), Kvaratskhelia e Gonçalo Ramos (Barcola, 10'/2°T). Técnico: Luis Enrique.

Botafogo (1)

John; Vitinho, Jair, Barboza e Alex Telles (Cuiabano, 22'/2°T); Gregore, Allan (Newton, 42'/2°T), Marlon Freitas e Savarino (Santiago Rodríguez, 22'/2°T); Artur (Montoro, 32'/2°T) e Igor Jesus. Técnico: Renato Paiva.

GOLS: Igor Jesus (B), aos 35 minutos do 1° tempo.

CARTÕES AMARELOS: Gregore e Cuiabano (B).

ARBITRAGEM: Drew Fischer, auxiliado por Micheal Barwegen e Lyes Arfa (trio canadense). VAR: Shaun Evans (austríaco).

LOCAL: Rose Bowl, em Pasadena, nos Estados Unidos.