Ídolo do Palmeiras, Marcos prevê jogo "chato" contra o Botafogo pelo Mundial: "Eles estão jogando mais"

Um jogo chato, com os dois times tendo mais medo de perder do que vontade de ganhar. É assim que o ex-goleiro do Palmeiras, Marcos, projeta a partida contra o Botafogo, no sábado (28), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Em entrevista no estádio Hard Rock, logo após o empate com o Inter Miami, o ídolo palmeirense disse que o adversário está jogando melhor futebol e que nenhuma das duas equipes vai querer ser eliminada por uma outra equipe brasileira.

— Talvez seja o jogo mais chato do campeonato, porque os dois times se conhecem de jogar juntos, de jogar contra. Já estão nessa rivalidade há alguns anos. Aí então vai ser aquele jogo de estudo, de um lado para o outro, porque vir lá do Brasil até aqui para ser eliminado por um brasileiro. Como é que se classifica em segundo o brasileiro? Mas vai ser um grande jogo, com certeza — afirmou o ex-goleiro, que comenta o Mundial para a Café TV.

Marcos afirmou que o Botafogo vive um momento superior ao do Verdão.

— Botafogo é difícil pra caramba. O time é muito bem escalado, tem grandes jogadores. Hoje está jogando mais, não sei se é melhor que o Palmeiras. Mas assim, eu acho que os dois times batem de peças de jogadores com propostas diferentes. O Palmeiras investindo em jogadores jovens para negociação. Botafogo, muitas vezes contratando jogadores já preparados. Então são dois tipos de administração. Mas vai ser um jogo difícil — projetou.

O ex-camisa 12 brincou ainda com o fato de o Palmeiras ter escapado do PSG, que irá enfrentar o Inter Miami.

— Mas o PSG também é uma barca desgraçada, né? Ah, deixa assim, né? Pelo menos vão enfrentar dois brasileiros ali. Deixa o Inter Miami que se lasque — divertiu-se.

Por fim, Marcos exaltou a importância do novo formato do Mundial de Clubes e a oportunidade que ele proporciona para que clubes sul-americanos mostrem sua força em nível global.

— Cara, eu achei legal demais o que está acontecendo com essa Copa do Mundo. Não só porque o meu time está, né? Essa Copa do Mundo está dando essa oportunidade aos brasileiros: mostrar que não é aquilo de a gente ficar no Brasil, pensando que se enfrentar um europeu os caras vão atropelar, vão dar risada da nossa cara. E a gente está vendo nesse campeonato que não é bem isso. Acho muito legal — finalizou.