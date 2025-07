Húngara Dalma Gálfi bate britânica e vai enfrentar Bia Haddad em Wimbledon

Bia Haddad Maia já tem adversária na segunda rodada em Wimbledon . A brasileira, que é a 21ª cabeça de chave do torneio, enfrentará a húngara Dalma Gálfi , 110ª do ranking mundial , que venceu a britânica Harriet Dart (78ª) por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/3 e 7/5, em 2h18min de jogo.

Gálfi, de 26 anos, foi uma das grandes promessas do circuito feminino. Em 2015, ainda quando era júnior, foi campeã de simples do US Open derrotando a estadunidense Sofia Kenin e de duplas, em Wimbledon, com a compatriota Fanny Stollár. Ao final daquela temporada foi escolhida Campeã Mundial júnior pela Federação Internacional de Tênis (ITF).