Hugo Calderano vence taiwanês e vai à semifinal de competição na Eslovênia

Calderano é o número 3 do ranking mundial.

Atual campeão, Hugo Calderano está na semifinal do WTT Star Contender de Liubliana , na Eslovênia. Neste sábado (21), o número 3 do mundo foi à mesa para vencer duas partidas e garantir a classificação.

No início do dia, ele venceu Cheng-jui Kao , de Taiwan, 23º da classificação mundial, por 3 sets a 1, parciais de 9/11, 11/8, 8/11, 11/8 e 11/5, em 50 minutos, e se garantiu nas quartas de final.

Horas depois, Calderano encarou o croata Tomislav Pucar (37º) e venceu por tranquilos 3 a 0. As parciais foram de 11/4, 11/6 e 11/8, em jogo que durou 22 minutos.

Domingo de finais de simples e duplas mistas

O adversário da semifinal será o francês Alexis Lebrun , 12º do ranking, que eliminou o chinês Qihao Zhou por 3 a 2 (8/11, 11/9, 10/12, 11/9 e 11/8). A partida acontecerá no domingo (22) às 6h40 (de Brasília).

A outra semifinal será disputada entre o irmão de Alexis, Felix Lebrun , e o esloveno Darko Jorgic . A decisão de simples masculina está marcada para às 13h do domingo.

Entre a semifinal e uma possível final, Hugo Calderano irá jogar a decisão das duplas mistas. Ele e Bruna Takahashi enfrentarão os sul-coreanos Jong-hoon Lim e Shin Yubin , cabeças de chave 1 do torneio. O jogo deve começar às 8h30.

Neste sábado, Bruna caiu na segunda rodada de simples feminina . A brasileira, que ocupa a posição no ranking, perdeu para Yuling Zhu , de Macau, que fez 3 a 1 (11/7, 10/12, 11/7 e 11/5).

Formato do torneio e premiação

O WTT Star Contender Liubliana terá disputas individuais masculinas e femininas, em sistema de eliminatória simples, com 48 atletas em cada chave. A competição, que equivale a um ATP 500 do tênis, contará ainda com torneios de duplas masculinas, femininas e mistas.