Hugo Calderano é campeão da Bundesliga de tênis de mesa

Calderano (2º à esq) na festa do título do Liebherr Ochsenhausen.

Atual vice-campeão mundial e campeão da Copa do Mundo , o carioca que ocupa a terceira posição no ranking da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF) faturou a competição pela segunda vez na carreira.

O confronto contra o atual tetracampeão Borussia Düsseldorf foi o último torneio de Calderano pelo Liebherr Ochsenhausen. Ele se despede do clube com quatro títulos. Na temporada 2018/19, ele foi o grande destaque na conquista da Copa da Alemanha e da Liga Alemã e na atual temporada repetiu as conquistas.