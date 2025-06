Hugo Calderano e Bruna Takahashi garantem vaga nas quartas de final de duplas mistas na Eslovênia

Bruna e Hugo estão em 21º lugar no rabking de duplas mistas.

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão classificados para as quartas de final de duplas mistas do WTT Star Contender Ljubljana , na Eslovênia.

Eles estrearam na chave principal com vitória sobre Chun Ting Wong e Hoi Kem Doo , de Hong Kong, por 3 a 1 , parciais de 11/6, 9/11, 11/5 e 11/8, em 28 minutos de partida.

Antes disto, o casal bateu os britânicos Liam Pitchford e Anna Hursey por 3 a 0 no qualifying.

O resultado desta quinta-feira (19) tem grande importância, já que a parceria asiática foi quatro vezes medalhista de bronze em campeonatos mundiais , incluindo a edição deste ano em Doha. Wong e Doo ocupam a terceira posição no ranking mundial de duplas.

Simples

Hugo Calderano e Bruna Takahashi também jogarão as chaves de simples em Ljubljana.

Número 3 do ranking, Hugo é o principal cabeça de chave e vai estrear na segunda rodada. Seu adversário sairá do confronto entre o francês Flavien Coton e o alemão Ricardo Walther.

Bruna é a sétima favorita e também só jogará a partir da segunda fase, contra quem passar do confronto entre a chinesa Suhan Fan e a sul-coreana Eun-hye Lee.

Formato do torneio e premiação

O WTT Star Contender Ljubljana terá disputas individuais masculinas e femininas, em sistema de eliminatória simples, com 48 atletas em cada chave. A competição, que equivale a um ATP 500 do tênis, contará ainda com torneios de duplas masculinas, femininas e mistas.