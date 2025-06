Hugo Calderano e Bruna Takahashi ficam com o vice de duplas mistas na Eslovênia

Bruna e Hugo estão em 21º lugar no ranking de duplas mistas.

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi são vice-campeões de duplas mistas do WTT Star Contender Ljubljana , na Eslovênia. Na final, disputada neste domingo (22), eles foram superados pelos sul-coreanos Jong-hoon Lim e Shin Yubin , cabeças de chave 1 do torneio, que marcaram 3 a 0, parciais de 12/10, 11/7 e 11/7, em 26 minutos de partida.

Esta foi a primeira final da parceria brasileira, que está em 21º lugar na classificação da Federação Internacional de Tênis de Mesa (ITTF). Os sul-coreanos foram bronze nos Jogos Olímpicos de Paris-2024 e no último Campeonato Mundial e estão em quinto no ranking.

Final de simples

Antes de disputar a final das mistas, Hugo Calderano enfrentou um duro confronto com o francês Alexis Lebrun , em uma das semifinais de simples. E após estar perdendo por 2 a 0 (13/11 e 13/11), ele conseguiu um incrível virada e venceu os três sets seguintes (11/8, 11/8, 11/6), em 45 minutos.

Formato do torneio e premiação

O WTT Star Contender tem disputas individuais masculinas e femininas, em sistema de eliminatória simples, com 48 atletas em cada chave.

A competição, que equivale a um ATP 500 do tênis , conta ainda com torneios de duplas masculinas, femininas e mistas.

As partidas são realizadas em melhor de cinco sets até as semifinais. A final é decidida em melhor de sete sets .

Os campeões individuais somam 600 pontos no ranking mundial e recebem US$ 17 mil (R$ 93,7 mil) em prêmios. Nas duplas mistas, os vencedores faturam U$ 5.500 (R$ 30,3 mil) e os vices somam 420 pontos e um prêmio de US$ 3.567 (R$ 19,6 mil).