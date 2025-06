Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão na final de duplas mistas na Eslovênia

Bruna (E) e Hugo (D) são os principais jogadores do Brasil.

Os brasileiros Hugo Calderano e Bruna Takahashi estão classificados para a final de duplas mistas do WTT Star Contender Ljubljana , na Eslovênia.

Nesta sexta-feira (20), eles venceram dois confrontos para garantir a classificação para a primeira decisão da parceria no circuito mundial.

Já nas semifinais, eles superaram Kwan To Yiu e Wing Lam Ng , de Hong Kong, por 3 a 2 (11/9, 11/4, 6/11, 6/11 e 11/6), em 37 minutos de partida, e garantiram a vaga na decisão, que acontecerá no domingo (22).

O casal do tênis de mesa brasileiro irá enfrentar na decisão os sul-coreanos Jong-hoon Lim e Shin Yubin , cabeças de chave 1 do torneio, que eliminaram os compatriotas Dae-seong Cho e Cheon-hui Joo por 3 a 0 (11/7, 11/6 e 11/5).

Simples

Hugo Calderano e Bruna Takahashi também jogarão as chaves de simples em Ljubljana.

Número 3 do ranking, Hugo é o principal cabeça de chave e vai estrear na segunda rodada. Seu adversário, ainda nesta sexta, será o francês Flavien Coton. O jogo está programado para começar às 14h55 (de Brasília).

Formato do torneio e premiação

O WTT Star Contender Ljubljana terá disputas individuais masculinas e femininas, em sistema de eliminatória simples, com 48 atletas em cada chave. A competição, que equivale a um ATP 500 do tênis, contará ainda com torneios de duplas masculinas, femininas e mistas.