Hugo Calderano comemora 29 anos, bate francês e é bicampeão na Eslovênia

Calderano vibra com vitória em Ljubljana, na Eslovênia. ITTF World / Divulgação

No dia em que comemorou 29 anos, Hugo Calderano conquistou o bicampeonato do WTT Star Contender Ljubljana, na Eslovênia.

Neste domingo (22), ele venceu os irmãos franceses Alexis e Felix Lebrun para ficar com o título. Entre as duas partidas, o carioca ainda foi à mesa para a final de duplas mistas, com Bruna Takahasi, e acabou ficando com o vice-campeonato.

Hugo derrotou Alexis, na semifinal, por 3 a 2, após estar perdendo por 2 a 0. AS parciais foram de 11/13, 11/13, 11/8, 11/8, 11/6, em 45 minutos de jogo.

Já na decisão, o brasileiro encarou Felix, rival que o derrotou na disputa da medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Em mais uma jogo complicado, ele venceu as duas primeiras parciais (12/10 e 15/13), sendo que no segundo set esteve perdendo por 10 a 5 e salvou sete set points.

Mas Lebrun, que é o sétimo do ranking, conseguiu empatar a partida ao vencer os dois sets seguintes (13/11 e 11/8). No terceiro, foi a vez do francês salvar três set points, antes de fechar.

Pressionado com a reação do adversário, Hugo Calderano retomou o controle das ações e venceu os dois sets seguintes (11/9 e 11/6), para vencer por 4 a 2 e garantir seu oitavo título no circuito, repetindo a vitória neste torneio em 2024 contra o mesmo Felix Lebrun.