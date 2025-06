"Hoje era aniversário dele, estava feliz", diz amigo de jovem que morreu durante meia-maratona em Porto Alegre

Jovem teve parada cardiorrespiratória no penúltimo quilômetro da maratona. Redes sociais / Reprodução

O jovem que sofreu um mal súbito durante a disputa de uma meia-maratona em Porto Alegre, neste sábado (7), morreu no dia do aniversário. João Gabriel Hofstatter De Lamare completava 20 anos.

Estudante de ciência de dados e inteligência artificial na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), ele participava de grupos de corrida, mas fez o trajeto de 21 quilômetros pela primeira vez, na programação da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre.

— Hoje era o aniversário de 20 anos dele, estava feliz e ia correr os primeiros 21 quilômetros da vida. Era um cara alegre, um grande parceiro. Tivemos o privilégio de conviver. Era uma inspiração pro pessoal aqui da corrida — contou Diego Oliveira, 42, fisioterapeuta e amigo do jovem.

Pai de um amigo do atleta, o engenheiro mecânico Júlio Silva, 55, também estava na competição e relata que a notícia da morte deixou outros jovens abalados.

— Era um garoto excelente, muito querido, amigo do meu filho (Bernardo Silva, 19 anos), que está muito triste. Estudaram juntos no Ensino Médio. Hoje, ele estava de aniversário, fazendo 20 anos, e estava muito feliz em fazer esta prova, sua primeira meia- maratona — disse.

A PUCRS divulgou nota em que expressa solidariedade aos amigos e familiares. "João Gabriel estava no terceiro semestre do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, na Escola Politécnica da PUCRS", registra o comunicado.

O velório de João Gabriel acontecerá neste domingo (8), a partir das 7h, e a cerimônia de cremação será encerrada às 16h, no Cemitério São Miguel e Almas.

O incidente

João Gabriel Hofstatter De Lamare, 20 anos, teve uma parada cardiorrespiratória, segundo a organização do evento. Ele havia partido para correr a prova de meia-maratona, com distância de 21 quilômetros, mas sofreu de mal súbito nas proximidades do quilômetro 20.

Em nota, o Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa), responsável pela organização, lamentou o ocorrido e afirmou que "conta com suporte médico acima do exigido pelas normas da modalidade e pelos órgãos competentes" (leia na íntegra abaixo).

De acordo com a Brigada Militar, De Lamare foi socorrido por equipes médicas que davam suporte ao evento, passou por procedimentos de reanimação, mas não resistiu.

Nota da Brigada Militar

"A Guarnição do 1BPM foi despachada para atendimento de ocorrência onde uma parte masculina de 20 anos sofreu um mal súbito durante a Maratona Internacional de Porto Alegre.

No local equipe da UNIMED já estava realizando manobras de RCP para reanimar a vítima, porém o atleta não resistiu vindo a óbito".

Nota do Clube de Corredores de Porto Alegre, organizadora do evento

"Sobre o ocorrido neste sábado (8), durante o primeiro dia de provas da 40ª Maratona Internacional de Porto Alegre, o CORPA (Clube de Corredores de Porto Alegre), organizadora do evento esportivo, informa que um atleta regularmente inscrito no evento teve um mal súbito e sofreu uma parada cardiorrespiratória no km 20 do percurso. A equipe médica foi acionada e imediatamente dirigiu-se para o atendimento, onde iniciou todos os protocolos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP), conforme as diretrizes do Colégio Americano de Cardiologia. Infelizmente, apesar de todos os esforços, o atleta não resistiu.

O evento conta com suporte médico acima do exigido pelas normas da modalidade e pelos órgãos competentes, com estrutura reforçada em equipamentos e profissionais, sob a supervisão da Drª Ana Sierra, diretora médica da prova e do SOS Unimed Porto Alegre, serviço médico contratado da prova.

A organização já está em contato com os familiares, prestando toda a assistência necessária. O CORPA lamenta profundamente o ocorrido e permanece à disposição".

Nota da PUCRS

"A PUCRS manifesta profundo pesar pelo falecimento do estudante João Gabriel Hofstatter De Lamare, ocorrido na manhã deste sábado (7/6). João Gabriel estava no terceiro semestre do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial, na Escola Politécnica da PUCRS.