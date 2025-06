Herói da virada contra o Chelsea, Bruno Henrique agradece apoio da torcida do Flamengo: "Dedico essa vitória para a nação"

Bruno Henrique foi decisivo na virada do Flamengo sobre o Chelsea. FRANCK FIFE / AFP

A virada do Flamengo sobre o Chelsea, no Mundial de Clubes, passou pelos pés e pela cabeça de Bruno Henrique, um dos principais ídolos do clube carioca nos últimos anos. O atacante de 34 anos saiu do banco para marcar o gol de empate e dar a assistência para Danilo virar.

A permanência do jogador no Flamengo chegou a ser incerta nas últimas temporadas, ma Bruno Henrique seguiu no clube pelo qual joga desde 2019. A atuação decisiva contra o Chelsea foi mais uma de tantas que ele já teve.

— Feliz de estar contribuindo, sair do banco e dar alegria ao torcedor. Só agradecer a nação por tudo que eles fazem por mim. Dedico essa vitória para a nação — disse Bruno Henrique, em entrevista após o jogo para a Cazé TV.

Chegaram propostas pelo atacante, mas ele decidiu permanecer. O técnico Filipe Luis e companheiros de equipe foram fundamentais para ele seguir defendendo a camisa rubro-negra.

— Ele (Filipe Luis) sempre falou para mim, você é muito importante para o clube, e está sempre sorrindo. Essa confiança que me faz sempre entregar mais pelo Flamengo, seja quando eu começo como titular ou saio do banco — complementou.