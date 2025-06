Haliburton sofre lesão no tendão de Aquiles e abandona final da NBA

Momento da lesão de Haliburton. Justin Ford / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Tyrese Haliburton estava fazendo um primeiro quarto de alto nível no jogo 7 da final da NBA contra o Oklahoma City Thunder. No entanto, a grande estrela do Indiana Pacers escorregou e ficou deitado no chão sentindo muita dor.

Ele chorou, precisou deixar a quadra, com ajuda dos companheiros, pois não conseguia pisar no chão. Nos minutos em que esteve saudável, Haliburton marcou 9 pontos, convertendo 3/4 bolas do perímetro.

Leia Mais Thunder vence o Pacers e conquista o título da NBA pela primeira vez

Pelas imagens já era imaginado grau da lesão. Antes do intervalo da partida, a ESPN dos EUA, em contato com John Haliburton — pai do jogador que estava com ele no vestiário —, afirmou que a lesão foi no tendão de Aquiles.

É um problema frequente na NBA, pois outros atletas já tiveram, como Kevin Durant, Jayson Tatum e Kyrie Irving — os dois últimos na atual temporada. Haliburton não voltou para o jogo e novas informações devem ser divulgadas em breve.