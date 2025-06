Hadjar é punido por atrapalhar Sainz e perde 3 posições no grid do GP do Canadá de F-1

O francês Isack Hadjar, da RB, foi punido com a perda de três posições no grid do GP do Canadá de Fórmula 1 e vai largar na 12ª colocação neste domingo no circuito Gilles Villeneuve, décima etapa do Mundial. Os comissários da prova consideraram que uma manobra do francês atrapalhou o espanhol Carlos Sainz, da Williams, no treino classificatório.

Hadjar estava em uma volta lenta no final do Q1 quando Sainz, então em sua última tentativa veloz, se aproximou do francês, que acabou atrapalhando a trajetória do piloto da Williams, que terminou apenas na 17ª posição e ficou fora do Q2. Sainz se manifestou rapidamente pelo rádio. Hadjar avançou e terminou o treino na nona posição.

Após analisar as imagens, os dados e conversar com os dois pilotos, os comissários optaram pela punição a Hadjar, que vai largar na 12ª posição. A decisão não afeta o brasileiro Gabriel Bortoleto, que foi beneficiado com uma punição a Yuki Tsunoda e vai largar do 15º posto.

O brasileiro foi o 16º no Q1 e poderia herdar um lugar no Q2 se Hadjar fosse punido logo após a primeira parte da classificação. "Não sei quem impediu quem, mas ele merece se classificar por conta da velocidade. Não sou eu quem devo julgar isso, mas faltou muito pouco para chegarmos no Q2", disse Bortoleto à Band pouco depois de deixar a pista canadense.