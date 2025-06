Guia para acompanhar a Copa do Mundo de 2026

A Copa do Mundo de 2026 (11 de junho - 19 de julho) será a primeira com a participação de 48 seleções e a novidade na organização conjunta entre três países: Estados Unidos, México e Canadá.

Com 48 participantes pela primeira vez, a Fifa optou por um formato clássico, com 12 grupos com quatro seleções cada um, descartando o plano inicial que previa criar 16 chaves com três equipes cada um.