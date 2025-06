Gui Khury vence o Vert Best Trick em Osaka e se torna o adolescente com mais ouros e mais medalhas dos X-Games

Gui Khury no pódio em Osaka. X-Games / Divulgação

O brasileiro Gui Khury, de apenas 16 anos, segue fazendo história no skate mundial. Neste domingo (22), um dia após garantir a medalha de ouro na modalidade vertical dos X-Games, ele voltou à pista em Osaka, no Japão, e faturou o título do Vert Best Trick.

Com a vitória, o paranaense se isolou como o adolescente com o maior número de medalhas de ouro e no geral na história da competição. Ele agora soma 13 pódios nos X-Games, sendo sete de ouro, quatro de prata e dois de bronze, superando o recorde que dividia com a esquiadora estoniana Kelly Sildaru até a última etapa.

O pódio da final do Vert Best Trick ainda teve dois japoneses. Moto Shibata ficou com a prata e seu compatriota Soya Inomata garantiu o bronze.

Agora, Gui Khury soma quatro vitórias consecutivas nos X-Games.

Em março, ele esteve em Porto Alegre e venceu as disputas do Park e do Vert no STU Pro Tour. Em entrevista exclusiva para Zero Hora ele falou sobre o sonho de disputar os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028.