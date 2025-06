Gui Khury conquista bronze na abertura da Copa do Mundo de skate

O brasileiro Gui Khury , de 16 anos, conquistou neste domingo (8), a medalha de bronze na prova do park , da primeira etapa da Copa do Mundo de skate , disputada em Ostia, localizada na região de Roma, na Itália.

A competição, que abriu o ciclo olímpico rumo aos Jogos de Los Angeles 2028, reuniu os principais nomes do skate mundial.

Com direito a mais um giro de 900 graus (duas voltas e meia em relação ao eixo do corpo), o paranaense que foi o primeiro a realizar tal manobra em uma competição de park, na semifinal, repetiu o feito duas vezes neste domingo e fechou com pontuação final de 92,01.