Gui Khury faz manobra inédita, e Brasil avança com cinco às finais do Copa do Mundo de skate park

Primeiro skatista a acertar um giro de 900 graus (duas voltas e meia em relação ao eixo do corpo) em uma competição do park, Gui Khury foi o destaque do Brasil neste sábado (7) nas semifinais da Copa do Mundo, em Ostia, na Itália. A seleção brasileira terá cinco representantes nas finais neste domingo (8), quatro no masculino e uma no feminino.