"Guerreiro do sertão": quem é o baiano que bateu o recorde da meia-maratona de Porto Alegre

A prova, realizada entre os povoados de Lagoa das Pedras e Lagoa do Meio, revelou um talento que até então trabalhava com capim, gado e, mais tarde, como coletor de lixo em São Paulo.

Do sertão à capital paulista

A mudança para São Paulo veio em 2019, não como atleta, mas com uma promessa de emprego na coleta urbana . Adotado ainda na infância, Fábio abandonou os estudos no ensino médio após descobrir que seria pai aos 16 anos.

Com a camisa do SPFC, o baiano se firmou como um dos principais nomes da nova geração do atletismo brasileiro. Em 2020, liderou o ranking nacional sub-23 nos 5 mil e 10 mil metros. No ano seguinte, brilhou nos Jogos Sul-Americanos de Atletismo Sub-23, em Guayaquil, no Equador, conquistando o ouro nos 10 mil e a prata nos 5 mil.