Guardiola exalta Yamal, mas coloca Messi como incomparável: 'Não haverá nada como o argentino'

Profundamente identificado com o Barcelona por sua trajetória vencedora no clube catalão, Pep Guardiola exaltou as qualidades do jovem astro Lamine Yamal, que vem se destacando na equipe espanhola apesar da pouca idade. No entanto, ao comparar o craque de 17 anos com o lendário Lionel Messi, o técnico do Manchester City fez questão de colocar o argentino em uma prateleira ainda mais elevada.