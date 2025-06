Guardiola elogia times sul-americanos na Copa do Mundo de Clubes

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, disse neste sábado (21) que é um "privilégio" participar da Copa do Mundo de Clubes e elogiou os times sul-americanos que estão no torneio.

O Manchester City venceu o Widad Casablanca por 2 a 0 na primeira rodada do Grupo G e vai enfrentar o Al-Ain dos Emirados Árabes Unidos no domingo, no Mercedes-Benz Stadium, pode selar a classificação para as oitavas de final.