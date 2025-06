Guardiola confunde brasileiros ao citar adversário do Atlético de Madrid no Mundial de Clubes

O técnico do Manchester City, Pep Guardiola, cometeu uma gafe ao analisar o nível técnico dos grupos do Mundial de Clubes. Nesta quarta-feira (25), ao citar o adversário de Atlético de Madrid, confundiu os cariocas Botafogo e Flamengo.

No entanto, se atrapalhou ao confundir os brasileiros, ao relembrar a vitória do Atlético de Madrid, no encerramento do grupo B: