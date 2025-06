Guardiola analisa estreia do City no Mundial e prega paciência com reforços: 'Passo a passo'

A vitória por 2 a 0 sobre o Wydad Casablanca na estreia do Manchester City no Mundial de Clubes foi recebida com cautela por Pep Guardiola. Em entrevista após o jogo na Filadélfia, o técnico espanhol evitou euforia e destacou que, apesar do resultado positivo, o desempenho da equipe ainda pode evoluir. O calor, a estreia de novos jogadores e a ansiedade natural do primeiro jogo foram alguns dos pontos mencionados na análise do treinador.