Guarany de Bagé é goleado pelo Barra e segue na lanterna do grupo na Série D

Em Santa Catarina, gaúchos sofreram diante do Barra.

O Guarany de Bagé perdeu mais uma vez na Série D do Campeonato Brasileiro e chegou ao terceiro tropeço consecutivo na competição. Neste sábado (21), foi goleado por 3 a 0 para o Barra, em Itajaí, Santa Catarina, pela oitava rodada.

Na primeira etapa, os donos da casa, que chegaram à vice-liderança da chave, abriram o placar com Renan Barnabé, aos 26 minutos . Depois, aos 36, Saymom ampliou o marcador .

No segundo tempo, Elvinho fechou a goleada, aos 22 minutos . O Guarany de Bagé não conseguiu reagir, e o confronto terminou em 3 a 0 para os donos da casa.

O resultado mantém o clube gaúcho na última colocação do Grupo H, com apenas seis pontos somados, em nove jogos. Na próxima rodada, no dia 29 de junho, o clube recebe o Brasil de Pelotas, em casa, às 15h.