Gre-Nal pelo Brasileirão sub-20; assista ao vivo o clássico contra o rebaixamento

Grêmio e Inter se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 15h, pela 15ª rodada do Brasileirão sub-20. O duelo ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

As duas equipes brigam contra o rebaixamento. O Tricolor é 16º, com 14 pontos, apenas dois à frente do Colorado, que é o primeiro time dentro do Z-3 do campeonato. Uma vitória pode significar um respiro na parte de baixo da tabela.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.