Grêmio vence o Inter e garante vaga na final do Gauchão Sub-17

Capitão João Borne marcou duas vezes em Alvorada. Guilherme Testa / GRÊMIO FBPA

O Grêmio garantiu neste sábado (28) classificação para a final do Gauchão Sub-17. Jogando na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada, o time gremista fez 2 a 0 no clássico Gre-Nal da categoria e avançou. As duas equipes haviam empatado em 2 a 2 na partida de ida.

João Borne, duas vezes, foi o autor dos gols que levaram o Tricolor para a grande decisão. O adversário na final será o Juventude que, mais cedo, eliminou o Esportivo.

O jogo de ida será com mando do Grêmio e a partida valendo a taça será na Serra. As datas ainda serão divulgadas pela FGF.

O jogo

O primeiro gol gremista saiu aos 15 minutos da etapa inicial. Benjamin cobrou escanteio na área e João Borne tocou de cabeça para abrir o placar em Alvorada.

O Grêmio ampliou o marcador no segundo tempo, mais uma vez com João Borne. Aos 14, Roger levou a marcação contra a defesa colorada e passou para o camisa 10 e capitão gremista.