Grêmio rebate preço abusivo em Caxias do Sul e garante ingresso grátis contra o Corinthians

O vice-presidente do Grêmio, Alexandre Rossato, não poupou críticas ao preço dos ingressos praticados para o duelo com o Juventude, disputado neste domingo, no Alfredo Jaconi. Em entrevista à Rádio Grenal, ele classificou o valor cobrado para a torcida visitante como "abusivo e desrespeitoso" à legislação vigente sobre venda de entradas e prometeu recompensar seus torcedores.

"Entendemos que o valor do ingresso é até abusivo e desrespeitoso com a legislação de venda dos ingressos. Já antecipo aqui, o torcedor que esteve aqui hoje, vai ganhar um ingresso para o jogo contra o Corinthians", afirmou Rossato, sinalizando um gesto concreto de valorização e respeito aos gremistas que enfrentaram o preço elevado para apoiar o time fora de casa.

O dirigente também aproveitou para fazer um convite especial para a torcida gremista no duelo que acontece na quinta-feira, dia 12, às 20h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, contra o Corinthians, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, último compromisso antes da pausa para o Mundial de Clubes.

"Quero aproveitar a oportunidade de convidar o torcedor. Sei que está longe, mas é um jogo muito emblemático, contra o Corinthians, na Arena. Gostaríamos muito que ele estivesse conosco. Acho que o que ele viu hoje ajuda", comentou, referindo-se à atuação da equipe na vitória por 2 a 0 sobre o Juventude, que levou o time gaúcho aos 15 pontos na tabela.

Rossato ainda destacou que a equipe gremista deve evoluir na sequência da competição. "Acho que a equipe vai estar melhor. Acho não, garanto para o torcedor que ela vai estar melhor. Mas não porque vão chegar jogadores que vão como um passe de mágica resolver nossos problemas, mas vão fazer parte de uma ideia de equipe", ponderou, mostrando confiança no trabalho do grupo e na continuidade do projeto.

A polêmica sobre os ingressos veio à tona quando o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou a equiparação dos preços entre mandantes e visitantes para o jogo contra o Juventude, após o Grêmio acionar a entidade por valores discrepantes que chegaram a R$ 200 para os gremistas, enquanto sócios do clube mandante pagavam R$ 40.