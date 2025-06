Grêmio empata no fim e deixa tudo em aberto no Gre-Nal da semifinal do Gauchão sub-17

Equipes ficaram no 2 a 2 em Eldorado do Sul. Angelo Pieretti / Grêmio, Divulgação

Tudo igual no primeiro Gre-Nal da semifinal do Gauchão sub-17. Nesta sexta-feira (13), no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, o Inter abriu dois gols de vantagem, mas viu Grêmio empatar nos acréscimos da partida: 2 a 2.

O Colorado foi para o intervalo com 2 a 0, com gol contra de Richard e outro marcado por Victor Hugo. Na etapa final, o Tricolor foi em cima e buscou o empate, com Tiago Zawalski (contra) e João Borne, aos 48 do segundo tempo.

O jogo da volta está marcado para o próximo dia 21, sábado, na Morada dos Quero-Queros, em Alvorada. Quem vencer estará na final, contra Juventude ou Esportivo.

Como foi a partida

Diferentemente do Gre-Nal pelo Brasileirão, na última terça-feira (10), o jogo começou disputado, com as equipes explorando os espaços. Em um lance esquisito, o Colorado abriu o placar no clássico aos 15 minutos de jogo. Goleiro do Grêmio, Vitão saiu mal em cruzamento e espalmou a bola contra o defensor Richard, que marcou contra.

No fim da etapa inicial, o Inter ampliou. Raykkonen fez bela jogada pelo lado esquerdo e pifou Victor Hugo, que chutou entre as pernas do goleiro gremista para marcar o segundo gol do jogo.

O Tricolor só conseguiu reagir na etapa final. Pressionando desde o início, chegou ao gol aos 22 minutos. Após cruzamento, Benjamin bateu cruzado e a bola desviou em Tiago Zawalski antes de entrar no gol.

O empate veio somente nos acréscimos. Novamente depois de um cruzamento, Richard escorou para João Borne, que, de pé direito, deixou tudo igual na partida. De quebra, ele ainda assume a artilharia do torneio, com 8 gols.

Gauchão sub-17 — semifinal (ida) — 13/6/2025

Grêmio (2)

Vitão; Vitor Ramon, David Brendo, Richard e Danilo; Yuri Canno (Alexsander, 16'/1ºT), Benjamin e John (Arilson, 39'/2ºT); João Borne, João Gabriel (Lucca, INT) e Roger. Técnico: Fernando Garcia.

Inter (2)

Lucas Gabriel; Nicolas Jurado (Davi David, 34'/2ºT), Edson e Tiago Zawalski; Pedro Ibarra (Bruno Barbosa, 39'/2ºT), Alisson, Raykkonen (Gabriel Baggio, 39'/2ºT) e Kauã Cavalcanti (Pedro Santos, 24'/2ºT); Victor Hugo (Fabrício Prado, 34'/2ºT), Gabriel Vinicius e Carlinhos (Ryan Norato, INT). Técnico: Eder Moraes.

LOCAL: CT Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul

Produção: Leo Bender

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.