Grêmio aciona Ministério Público sobre polêmica de ingressos com Juventude

Na noite de sábado (31), o Grêmio acionou o Ministério Público em função da polêmica da venda de ingressos por parte do Juventude para o jogo deste domingo (1º). A partida acontece às 16h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

O departamento jurídico do Tricolor pede que o órgão investigue possíveis práticas lesivas aos direitos do consumidor por parte do Juventude.

Na peça entregue ao Ministério Público, o Grêmio reclama da diferença dos valores das entradas, tema que foi alvo também de uma ação no STJD. O Tricolor também garante que há indícios de que o Juventude não disponibilizou ingressos de meia-entrada no setor visitante, o que fere a lei.

O MP já pediu informações ao time de Caxias do Sul sobre as reclamações do Grêmio. Procurado pela reportagem, o Juventude não se manifestou até o fechamento desta matéria.

Entenda o caso

Desde a abertura da venda de ingressos, na terça-feira (27), os associados do Juventude com mensalidade em dia poderiam comprar até quatro ingressos por R$ 40 cada. A entrada individual para não sócios do Juventude e para torcedores do Grêmio custa R$ 200.

Mais de 3.400 ingressos foram comercializados para a partida. A expectativa é de que mais de 7 mil torcedores acompanhem o jogo no Alfredo Jaconi.

O Grêmio ingressou com uma medida no STJD na sexta-feira (30). Em nota, o Tricolor alegou que "há clara desigualdade nos valores praticados na venda de ingressos". A liminar do Tribunal que acolheu o pedido do Tricolor foi expedida na manhã deste sábado (31).

No comunicado, o Tricolor declarou que tentou uma resolução amigável, com ofício e diálogo institucional. No entanto, sem sucesso nas conversas, optou pela judicialização da questão no âmbito desportivo.