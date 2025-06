Grego fã de lateral ex-Inter, campeão de beach tennis no mundial e vestiário improvisado

"Rodinei é uma estrela" . Fui conduzido hoje pelas ruas de Miami por um motorista de aplicativo grego. Torcedor do Olympiakos, Niko Giorgilis, 53 anos, é fã do lateral Rodinei, ex-Inter , que atua na equipe.

O beach venceu

André Baran posou para foto com torcedores do Flamengo.

A Flórida é uma das maiores comunidades de beach tennis dos Estados Unidos . Há quadras populares tanto em Miami quanto em Orlando. E quem está por aqui é o número 1 do Brasil na modalidade e um dos melhores do mundo, o catarinense André Baran , 34 anos.

Como praticante da modalidade, reconheci na hora o Baran quando o encontrei no jogo do Flamengo (seu time do coração) contra o Los Angeles FC, em Orlando. Enquanto conversava com o atleta, dois flamenguistas o reconheceram.