Gre-Nal sub-17: onde assistir, horário e escalações da partida pelo Brasileirão

Jogo ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul. Rodrigo Fatturi / Grêmio, Divulgação

Grêmio e Inter se enfrentam nesta terça-feira (10), às 15h, pela 5ª rodada do Brasileirão sub-17. O jogo ocorre no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Prováveis escalações para Grêmio x Inter

Grêmio: Vitão, Vitor Ramon, David Brendo, Richard, Danillo (Arílson), Yuri Canno, Benjamin, João Gabriel (Alexsander), João Borne (Rian), Adrielson (Eduardo Carvalho) e Roger (Lucas Barros). Técnico: Fernando Garcia

Inter: Pietro; Davi David, Thiago Zawalski, Richard e Gabriel Baggio; Edson, Gabriel Vinicius (Ryan Norato) e Bruno Barbosa; Kauã Cavalcanti, Carlinhos e Victor Hugo. Técnico: Eder Moraes.

Onde assistir a Grêmio x Inter

O Grêmio transmite a partida em seu canal do YouTube.

Como chegam Grêmio x Inter

Grêmio

O time gremista soma duas vitórias e duas derrotas até aqui no Brasileirão. No momento, com seis pontos, ocupa a nona colocação — uma atrás da zona classificatória à próxima fase. Além do torneio nacional, disputa ainda o estadual da categoria, onde garantiu vaga na semi no último sábado (7).

Inter

O Colorado não tem bom início no Brasileirão sub-17: até aqui, são três derrotas e apenas uma vitória no torneio. Com três pontos, está na 17ª posição. Porém, assim como o rival, garantiu vaga na semifinal do Gauchão sub-17 no último sábado (7).

Ingressos para Grêmio x Inter