Gramadense goleia Brasil de Farroupilha e vence a primeira na Divisão de Acesso; confira a classificação

O Gramadense venceu pela primeira vez na Divisão de Acesso. Contra o Brasil de Farroupilha, nas Castanheiras, os visitantes fizeram 3 a 0, em jogo atrasado da segunda rodada da competição.

O resultado deixa o Gramadense na oitava colocação, com cinco pontos. Já o Rubro-Verde segue em quarto lugar, com seis.

Neste sábado (7), o Brasil de Farroupilha encara o Novo Hamburgo, fora de casa, às 15h30min. No domingo (8), o Gramadense enfrenta o Aimoré, às 15h, em Gramado.

Apesar de jogar como visitante, o Gramadense começou a partida pressionando a defesa adversária e criando oportunidades de gol. Aos sete minutos, Rafael, na linha de fundo pelo lado direito, cruzou na área, e Wesley cabeceou para o fundo das redes.

O gol foi o primeiro da equipe na competição. Na sequência, o Brasil de Farroupilha, que é treinado por Arílson, ex-jogador do Grêmio, passou a dominar as ações ofensivas do confronto. Em dois momentos, o goleiro André teve de fazer defesas difíceis para evitar o empate.

Após chances criadas, sendo a maioria delas para fora, o Brasil de Farroupilha viu o Gramadense ampliar a vantagem. Após erro de passe do zagueiro Rafael Klein, Maurício recuperou a bola e disparou em velocidade pelo lado esquerdo. Na área, o jogador tocou para Wesley, que estava centralizado. O atacante finalizou no canto e fez 2 a 0 no placar.

No segundo tempo, o Rubro-Verde voltou a pressionar na busca pelo empate. A equipe levou perigo ao gol do goleiro André, que voltou a ser protagonista pelo menos em três oportunidades, impedindo os gols do Brasil de Farroupilha.

O Gramadense, por sua vez, passou a apostar nos contra-ataques. Em um deles, conseguiu uma falta no lado esquerdo de ataque. Rafael cobrou na área, e o zagueiro Dieter cabeceou para fazer 3 a 0.

Classificação da Divisão de Acesso após cinco rodadas

Aimoré - 10 pontos Inter-SM - 8 pontos Lajeadense - 7 pontos Brasil de Farroupilha - 6 pontos Novo Hamburgo - 6 pontos Bagé - 6 pontos Passo Fundo - 6 pontos Gramadense - 5 pontos Veranópolis - 5 pontos Gaúcho - 4 pontos Santa Cruz - 4 pontos Glória - 3 pontos União Frederiquense - 3 pontos Esportivo - 1 ponto Real SC - 0 ponto