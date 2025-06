Goycochea vê brasileiros sem pressão e com chances de ganhar o Mundial: "Não é impossível"

Em entrevista a Zero Hora, ex-goleiro argentino faz menção aos tempos de Inter, em 1995, e avalia a competição nos Estados Unidos como uma chance de "respiro" para River Plate e Boca Juniors , em meio a pressão por derrotas no Campeonato Argentino

— De Porto Alegre!!! Do Inter!

Assim reagiu o argentino Sergio Goycochea ao final da entrevista, no aeroporto de Miami, quando me identifiquei como um jornalista da capital gaúcha.

Além das lembranças dos tempos de Beira-Rio, onde atuou em 1995, o ex-goleiro da seleção da Argentina demonstrou certo otimismo com a participação de brasileiros e argentinos no Mundial de Clubes.

— Acho que os times brasileiros estão um "degrauzinho" acima do Boca e do River, mas só um pouco. Nada muito além disso. Mas a obrigação que eles todos têm também diminuiu (em relação às competições sul-americanas) — avaliou.

— Viu como eu ainda me lembro — brincou.

Por fim, Goyco analisou as perspectivas de Boca Juniors e River Plate, acreditando que os dois gigantes de Buenos Aires desfrutarão de um ambiente mais calmo nos Estados Unidos , ao contrário da pressão que vivem na Argentina.

— Diferente do que acontece com eles no dia a dia, jogo após jogo, e até nas competições internacionais, a responsabilidade aqui é menor. River e Boca vivem constantemente naquela de "ou é campeão ou é fracasso" tanto na Libertadores quanto na Sul-Americana, ou qualquer torneio que disputem.