Giroud rescinde com o LAFC em comum acordo após Mundial e deve encerrar a carreira no Lille

A passagem do centroavante francês Giroud pelo futebol dos Estados Unidos termina no próximo domingo, após 13 meses. Com proposta tentadora para encerrar a carreira em seu país, com a camisa do Lille, o jogador entrou em comum acordo com o Los Angeles FC e o contrato será encerrado após jogo com o Vancouver.

"O LAFC e o atacante Olivier Giroud chegaram a um acordo mútuo de se separarem", anunciou o clube norte-americano. "A última partida de Giroud como membro do LAFC será no domingo, 29 de junho, quando o preto e dourado enfrenta o Vancouver no BMO Stadium."

O atacante de 38 anos esteve na disputa do Mundial de Clubes, mas pouco fez para ajudar a equipe em competição com rivais de alto quilate. Aos 38 anos, ele volta à Europa para encerramento da carreira goleadora.

"Quero agradecer a todos os torcedores, meus companheiros de equipe e à comissão técnica do LAFC por tornarem esta uma etapa agradável na minha carreira", se despediu Giroud. "Estou feliz por ter contribuído para o sucesso do LAFC. Desde a conquista de um troféu na temporada passada até a participação no Mundial de Clubes, esta tem sido uma ótima experiência em Los Angeles para mim e minha família."

O atacante trocou o Milan pela LAFC em maio de 2024. E ajudou o clube a chegar à final da Copa da Liga, na qual marcou seu primeiro gol pelo time. O camisa 9 também anotou na decisão da Copa Lamar Hunt dos Estados Unidos, ajudando o LAFC a conquistar o primeiro troféu da Copa Aberta da história do clube. No total, o francês fez três gols e deu quatro assistências em 20 jogos da temporada.