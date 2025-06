Giay vê Palmeiras bem preparado para o Mundial de Clubes: 'Sabemos que é um torneio especial'

De olho na estreia diante do Porto, no dia 15 de junho, pelo Mundial de Clubes, o Palmeiras continua trabalhando forte na Academia de Futebol. Mesmo com desfalque dos convocados para as Eliminatórias, Abel Ferreira aprimora o time da melhor maneira possível para fazer bonito nos Estados Unidos. Cada vez mais importante na equipe, o lateral Giay celebra a preparação.