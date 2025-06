Gauff supera decepção em 2022 e se emociona com taça em Roland Garros: "Não achei que venceria"

A alegria de Coco Gauff ao receber e beijar seguidas vezes a Copa Suzanne-Lenglen contrastava com o choro de tristeza de Aryna Sabalenka , tenista número 1 do mundo derrotada pela estadunidense de 21 anos na final feminina de Roland Garros , neste sábado (7), em Paris.

— Sinceramente, eu não achava que conseguiria vencer. Vou citar Tyler (rapper), The Creator aqui, que disse: "Se eu alguma vez te dissesse que tinha uma dúvida dentro de mim, eu devia estar mentindo". Gostaria de deixar isso com vocês. Obrigada, Paris! —

— A torcida me ajudou muito hoje, vocês estavam torcendo muito por mim e eu não sei o que fiz para merecer tanto amor da torcida francesa. Vocês provavelmente acreditam mais em mim do que eu mesma. Vocês me mantêm com os pés no chão e me fazem acreditar que eu consigo — disse, estendendo os agradecimentos aos pais.