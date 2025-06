Gauff bate zebra francesa e vai decidir Roland Garros contra Sabalenka

O "conto de fadas" da francesa Loïs Boisson terminou nesta quinta-feira (5) em Roland Garros. Grande surpresa do Aberto da França, a tenista número 361 do ranking mundial, que chegou às semifinais derrubando duas top 10 foi superada pela estadunidense Coco Gauff, vice-líder do ranking mundial, por fáceis 6/1 e 6/2, em apenas 69 minutos.