Gaúchos em campo durante o Mundial de Clubes: saiba como estão os times do RS nas séries C e D do Brasileirão

Ypiranga é terceiro na Série C do Brasileirão. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Se por um lado a elite do futebol brasileiro parou o calendário por conta do Mundial de Clubes, as divisões inferiores nacionais seguem com bola rolando. E os gaúchos estão em campo para tentar ascender nas Séries C e D.

Não há nenhuma equipe do RS na Série B do Brasileirão. Na C, Ypiranga e Caxias tentam o acesso. Já na D, são quatro representantes: São Luiz, Guarany, Brasil de Pelotas e São José.

E os times do Estado vivem momentos distintos nas suas competições. Abaixo, um panorama de cada um, e quais são os jogos das equipes durante o Mundial de Clubes.

Série C

Caxias

Caxias lidera a Série C do Brasileirão. Vitor Soccol / SER Caxias / Divulgação

Após flertar com o rebaixamento no ano passado, o Caxias vive momento muito melhor na Série C nesta temporada. Com seis vitórias em nove jogos, o time da Serra lidera a competição.

Dono do melhor ataque do campeonato, com 16 gols marcados, o time chegou à liderança na última rodada. No sábado (14), venceu o Botafogo-PB fora de casa pelo placar de 2 a 1.

E muito se deve à mudança no comando técnico. Logo na segunda rodada, após a saída de Luizinho Vieira, o time anunciou Júnior Rocha, responsável pelo acesso da Ferroviária à Série B em 2024. Desde então, foram cinco vitórias e duas derrotas com o comandante.

Jogos durante o Mundial:

29/06, 19h30min - Ituano (C)

07/07, 19h30min - CSA (F)

A definir - Anápolis (C)

Ypiranga

Ypiranga vem de três vitórias consecutivas. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Depois de chegar perto em 2024, o Canário de Erechim segue sonhando com o acesso à Série B. E, mais uma vez, a campanha é boa: terceiro colocado, com 16 pontos e vantagem confortável na zona de classificação.

Apesar da goleada por 4 a 0 sofrida para o Náutico em casa, na 6ª rodada, o momento é bom. São três vitórias por 1 a 0 nos últimos três jogos, contra Tombense em casa, diante da Ponte Preta no Moisés Lucarelli e no domingo (15), no Colosso da Lagoa, contra o Confiança.

Assim como o Caxias, o time fará três jogos durante o Mundial de Clubes. Um dos confrontos ainda não tem data e horários definidos, apenas a data-base.

Jogos durante o Mundial:

29/06, 16h30min - ABC (F)

06/07, 19h - Maringá (C)

A definir - Floresta (F)

Série D

São José

São José é o único gaúcho na zona de classificação do grupo A-8. Eduardo Torres / São José

O São José é o melhor gaúcho na Série D e, no momento, seria o único classificado para a próxima fase, junto com os catarinenses do Joinville, Barra e Marcílio Dias. É o vice-líder do Grupo A8, com 16 pontos em 9 jogos.

E o momento é bom. O time não perde há cinco jogos: a última derrota foi há mais de um mês, no dia 11 de maio, quando perdeu por 1 a 0 para o Guarany de Bagé. Desde então, são três vitórias e dois empates.

Jogos durante o Mundial:

29/06, 16h - São Luiz (F)

05/07, 18h - Guarany (C)

A definir - Brasil de Pelotas (C)

A definir - Joinville (F)

Brasil de Pelotas

Brasil venceu o Joinville por 1 a 0. Aline Klug / Brasil de Pelotas

Depois de um início ruim, o Brasil de Pelotas vive reabilitação na Série D. As vitórias nas últimas duas rodadas sobre Marcílio Dias, fora de casa (2 a 1) e contra o Joinville, em casa (1 a 0), deixaram o time na quinta posição, com 10 pontos.

A perseguição é justamente ao time de Itajaí, primeiro no G-4, com quatro pontos a mais. O próximo compromisso é um duelo local, contra o Guarany, em Bagé.

Jogos durante o Mundial:

29/06, 15h - Guarany (F)

06/07, 16h - São Luiz (C)

A definir - São José (F)

A definir - Azuriz-PR (C)

São Luiz

São Luiz vive momento delicado na Série D. Lucas Dorneles / São Luiz

Apesar do começo promissor, o momento do São Luiz na Série D não é bom. Nos últimos cinco jogos, são quatro derrotas e apenas uma vitória.

Os resultados deixam o time em situação delicada na competição. É o vice lanterna da chave A-8, com apenas nove pontos somados.

Jogos durante o Mundial:

29/06, 16h - São José (C)

06/07, 16h - Brasil de Pelotas (F)

A definir - Guarany (F)

A definir - Barra (C)

Guarany

Time de Bagé é lanterna no grupo com outros três gaúchos. Mauricio Moreira / Azuriz

Mesmo com um jogo a menos, a situação do Guarany de Bagé é complicada na Série D. O time é lanterna da competição, e tem apenas uma vitória (justamente sobre o São José).

A partida atrasada acontece no sábado (21), contra o Barra, em Balneário Camboriú. O jogo é válido pela 8ª rodada da competição.

Jogos durante o Mundial:

21/06, 16h - Barra (F)

29/06, 15h - Brasil de Pelotas (C)

05/07, 18h - São José (F)

A definir - São Luiz (C)