Gaúchos conquistam 11 medalhas no Brasileiro Cadete de Judô

O Campeonato Brasileiro Cadete de Judô foi encerrado, no domingo (29), em Salvador, na Bahia, e o Rio Grande do Sul somou 11 pódios . Foram quatro medalhas de ouro, três de prata e quatro de bronze.

Na disputa masculina, os gaúchos foram os campeões do evento, com dois ouros, duas pratas e um bronze.

— Foi uma excelente campanha, retomando aos velhos tempos onde minha geração também foi muito vitoriosa pelo Rio Grande do Sul nos Brasileiros. Vemos a crescente da nossa base, e isso é fruto do trabalho do nosso presidente (Luiz Bayard) e dos clubes. Esse belo resultado nos enche de orgulho e nos joga um pouquinho mais de responsabilidade para que possamos trabalhar ainda mais para manter esses troféus de primeiro lugar — disse João Derly, bicampeão mundial e hoje treinador da Sogipa e da seleção gaúcha.