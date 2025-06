Gaúcho Orlando Luz garante vaga nas quartas de final de duplas em Roland Garros

Dodig (E) e Luz (D) vão encarar cabeças de chave número 5 em Paris. Clement Mahoudeau / Divulgação/FFT

Orlando Luz está classificado para as quartas de final de duplas em Roland Garros. Em parceria com o croata Ivan Dodig, o gaúcho venceu o duelo nacional com o carioca Fernando Romboli, que atua com o australiano John-Patrick Smith, neste domingo (1º), por 2 a 1, de virada, parciais de 4/6, 7/6 (7-5) e 6/4, após 2h23min de jogo.

A partida foi disputada na quadra Simonne-Mathieu, a terceira maior do complexo parisiense, e teve excelente nível por parte dos quatro jogadores.

Com a campanha até o momento, Orlando, que nasceu em Carazinho, está ganhando 11 posições no ranking mundial de duplas e chegando ao 53º lugar, que é sua melhor classificação da carreira. Uma vaga na semifinal poderá colocá-lo no top 40.

Rivais experientes no caminho

Na próxima rodada, Orlandinho e Dodig irão enfrentar o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos, cabeças de chave número 5, que eliminaram o mexicano Santiago Gonzalez e o norte-americano Austin Krajicek, por 6/2 e 6/1.

Experientes, Granollers e Zeballos já disputaram três finais de Grand Slam juntos e ficaram com o vice em todas, sendo duas em Wimbledon (2021 e 2023) e uma no US Open (2019).

A parceria já disputou 22 finais no circuito e conquistou 10 títulos. Em Roland Garros eles estiveram presentes nas três últimas semifinais.

O jogo

A partida teve grande equilíbrio em seu começo, com as duplas mantendo o saque. Mas Romboli e Smith conseguiram duas ótimas devoluções quando Dodig sacava no sétimo game e conseguiram a quebra que definiu o 6 a 4 do primeiro set.

Na segunda parcial, o croata voltou a ser quebrado no sétimo game e Patrick-Smith e Romboli lideraram até 5-4. Mas no saque do australiano veio a quebra e o empate, que levou ao tie-break.

O tie-break foi muito disputado, com alguns pontos conquistados pelas duplas que devolviam os saques. No final, Luz e Dodig fecharam em 7 a 5 e forçaram o set desempate.