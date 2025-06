Gaúcho Orlando Luz cai nas quartas de final de duplas em Roland Garros

Formando parceria com o croata Ivan Dodig , o gaúcho foi eliminado nas quartas de final de duplas.

A campanha em Paris proporcionará ao jogador nascido em Carazinho subir 10 posições no ranking mundial . Ele deverá ser o 54º colocado , sua melhor classificação.

Como foi o jogo

O primeiro set foi dominado por Granollers e Zeballos , que com ótimas devoluções conseguiram quebrar o saque de Dodig em dois momentos e fecharam em 6 a 3 .

No segundo set , apesar da melhora de Orlandinho e Dodig , eles só tiveram uma chance de quebra no oitavo game, mas Granollers sacou bem e conseguiu manter o serviço.

Com o equilíbrio, a parcial foi definida no tie-break. Brasileiro e croata chegaram a liderar em 2-1, mas perderam quatro pontos seguidos e sofreram a virada de Granollers e Zeballos, que pelo quarto ano seguido disputarão as semifinais em Roland Garros.