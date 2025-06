Gabriel Magalhães estende contrato com o Arsenal até 2029

Longe da seleção brasileira por causa de uma lesão, o zagueiro Gabriel Magalhães renovou seu contrato com o Arsenal nesta sexta-feira. O titular do time londrino, atual vice-campeão inglês, assinou novo vínculo até 2029. Seu contrato anterior se encerraria em 2027.

O jogador de 27 anos desembarcou no Arsenal em 2020, vindo do francês Lille. Na ocasião, o clube inglês desembolsou 27 milhões de libras, equivalente no câmbio atual a R$ 205 milhões, pelo defensor brasileiro. Ele já soma 210 partidas, com direito a 20 gols, com a camisa da equipe de Londres.