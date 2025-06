Gabriel Diallo conquista em 's-Hertogenbosch seu primeiro título ATP

O tenista canadense Gabriel Diallo, de 23 anos e número 55 do ranking mundial, conquistou seu primeiro torneio no circuito profissional masculino ao derrotar o belga Zizou Bergs (63º) por 2 sets a 0, parciais de 7-5 e 7-6 (10-8), na final do ATP 250 de 's-Hertogenbosch, na Holanda.