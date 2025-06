Futebol vira popular entre crianças nos EUA: "Os pais estão matriculando os filhos em escolinhas"

Para Gustavo Brasil, "o futebol começou a ser vivido de outra forma" após a chegada de Lionel Messi nos Estados Unidos, fazendo com que as crianças participem de forma mais ativa e com maior entusiasmo no futebol. Gustavo Brasil / Arquivo Pessoal

— Mundial de Clubes? O que é isso? Não estou sabendo, não acompanho "soccer".

A reportagem de Zero Hora ouviu frases como esta de diversos americanos desde o início da cobertura da Copa do Mundo de Clubes. Porém, todas elas foram ditas por americanos com idade acima de 30 anos.

A verdade é que este repórter estava procurando o público errado. A exceção das comunidades latino-americana, a popularidade do futebol nos Estados Unidos, ou do "soccer", como eles dizem, está nas crianças e nos adolescentes.

— Daqui a cinco ou 10 anos, o futebol aqui nos Estados Unidos vai estar no mesmo patamar do futebol americano, do basquete e do beisebol. Mas hoje o futebol ainda é acompanhado mais pelos jovens, especialmente crianças e adolescentes, que gostam de jogar FIFA no videogame. Isso indica que no futuro o esporte vai crescer — analisa o jornalista americano Zach Lowy, do portal RG.org.br, que mora em Baltimore, no estado de Maryland, mas viaja por todo o país para cobrir futebol.

Segundo Zach Lowy, daqui 10 anos, o futebol nos Estados Unidos "vai estar no mesmo patamar do futebol americano, do basquete e do beisebol." Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Na Flórida, ainda que não assistam, não pratiquem e não acompanhem a modalidade, os pais americanos estão matriculando os filhos em escolinhas de futebol. O "soccer", da bola redonda, não o da oval.

— Já há um movimento muito grande na comunidade americana com o futebol. Não são mais só os latinos. Estou vendo muitos pais americanos colocarem seus filhos nas escolinhas de futebol, e eles nos relatam que chama atenção deles o quanto o futebol está crescendo — relata a gaúcha Nathália Ferreira, 30 anos, gerente esportiva de duas escolas de futebol do Orlando City, um dos principais times da Flórida.

Nas escolas administradas por Nathália, treinam crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, com torneios e partidas sendo disputadas em todos os finais de semana. E muitas delas não tem nenhuma relação com países latino-americanos.

— Em uma das nossas escolas, temos cerca de 100 atletas e 90% são americanos — completa Nathalia.

Conforme Nathália Ferreira, "já há um movimento muito grande na comunidade americana com o futebol". Nathalia Ferreira / Arquivo Pessoal

Já o diretor de treinadores dessas duas escolas do Orlando City, o carioca Gustavo Brasil, 44 anos, ressalta o papel dos colégios e das universidades no crescimento do futebol nos Estados Unidos.

— O futebol aqui, nos últimos 10 anos, teve uma evolução muito grande, mas cresceu absurdamente depois da pandemia. As faculdades contribuem muito no desenvolvimento dos atletas. É através delas que muitos jogadores são selecionados para a MLS (Major League Soccer, a principal liga do país). A estrutura é preparada para que os meninos joguem futebol e estudem, o que é muito bom para o crescimento do esporte — explica.

Para Gustavo Brasil, o futebol no país "teve uma evolução muito grande", principalmente após a pandemia. Gustavo Brasil / Arquivo Pessoal

O efeito Lionel Messi na popularização do futebol nos Estados Unidos também é perceptível.

— O futebol começou a ser vivido de outra forma depois da chegada de Leo (Messi). As crianças começaram a praticar mais futebol. Há mais entusiasmo, e isso foi gerado pelo Leo no Inter Miami — explica o argentino Lucas Desimone, 35 anos, que mora na cidade e é integrante da Vice City, uma torcida organizada do Inter Miami.

Vice City, torcida organizada do Inter Miami. Rodrigo Oliveira / Agencia RBS

Quem vive o dia a dia das ruas também nota essa transformação. O motorista de aplicativo Gregori Nünes, 49 anos, espanhol de origem cubana, mora desde 2003 nos Estados Unidos e diz que é impossível não observar a evolução do futebol.

— Há alguns anos não existia nem campo de futebol. Era só beisebol e basquete. Agora, é possível ver muita gente jogando, especialmente jovens — relata.