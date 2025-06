Futebol mexicano, Fluminense ou renovação com o Santos; onde jogará Neymar?

Futuro de Neymar no Santos é incerto e outros clubes mostram interesse. Raul Baretta / Divulgação Santos FC

O futuro de Neymar segue sendo uma incógnita. A dúvida aumentou ainda mais nesta quinta-feira (5), quando o jogador não participou do treino do Santos pela manhã. Ele viajou ao Rio de Janeiro para comparecer ao consulado dos Estados Unidos, onde resolveu trâmites necessários de visto para entrar no país.

O atacante foi ao Rio em sua aeronave particular e pousou no Aeroporto Santos Dumont, de onde partiu para o atendimento no consulado. Ele retornou na parte da tarde.

O contrato de Neymar com o Santos vai até o dia 30 deste mês. O clube, entretanto, trata com cautela sobre a renovação. A situação abre especulações de outras equipes interessadas no camisa 10.

Neymar disputou 12 jogos pelo Santos desde que chegou. Ele marcou três gols e distribuiu três assistências.