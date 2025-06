Francesa Loïs Boisson surpreende e elimina Jessica Pegula nas oitavas de Roland Garros

Última tenista francesa na chave de simples em Roland Garros, Loïs Boisson, número 361 no ranking da WTA, eliminou a americana Jessica Pegula (N.3) nesta segunda-feira (2) e se classificou para as quartas de final do torneio.

Boisson, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-4 e 6-4, em duas horas e 40 minutos na quadra Philippe Chatrier.

A jogadora de 22 anos é a primeira francesa a chegar ao torneio como convidada e alcançar as quartas de final desde 2002, com Mary Pierce

Boisson, que voltou às quadras recentemente depois de uma grave lesão no joelho esquerdo sofrida há um ano, teve que resistir para eliminar Pegula, finalista do WTA 1000 de Miami no final de março.

Depois de perder o primeiro set em 35 minutos, a francesa reagiu venceu a segunda parcial conseguindo uma quebra no décimo game.

No set decisivo, Boissol salvou quatro break points antes de selar a sua vitória na primeira oportunidade que teve para fechar o jogo.

A próxima adversária de Loïs Boisson em Roland Garros será a russa Mirra Andreeva (N.6), que horas antes passou pela australiana Daria Kasatkina (N.17).

Andreeva, de apenas 18 anos, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 7-5, em uma hora e 34 minutos na quadra Suzanne Lenglen.

O outro duelo de quartas de final definido nesta segunda-feira será entre as americanas Coco Gauff (N.2) e Madison Keys (N.8).

Gauff, campeã do US Open em 2023, eliminou a russa Ekaterina Alexandrova (N.20) por 2 sets 0 (6-0 e 7-5).

A jogadora de 21 anos, que chega pela quinta vez consecutiva às quartas em Roland Garros, vem fazendo uma ótima temporada de saibro, tendo sido finalista nos WTA 1000 de Madri e Roma.

Por sua vez, Madison Keys, campeã do Aberto da Austrália em janeiro, se classificou com vitória sobre a também americana Hailey Baptiste (N.70), com parciais de 6-3 e 7-5.

Do outro lado da chave, lutarão por vagas na semifinal duas das favoritas ao título em Paris. A número 1 do mundo, a bielorrussa Aryna Sabalenka, vai enfrentar a chinesa Qinwen Zheng (N.7). Já a polonesa Iga Swiatek (N.5), atual campeã, jogará contra a ucraniana Elina Svitolina (N.14).

Os duelos de quartas de final de Roland Garros serão disputados nesta terça-feira.