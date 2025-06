Franca vence Minas e conquista o tetracampeonato do NBB

Destaque do time de Franca, Corvalán comemora cesta. João PIres / Divulgação/LNB

A capital do basquete brasileiro está em festa. O Sesi-Franca é tetracampeão do NBB. Nesta quarta-feira (18), no Ginásio Pedrocão, o time paulista venceu o jogo 4 das finais, contra o Minas Tênis Clube, por 86 a 73, e fechou a disputa em 3 a 1, garantindo o quarto título consecutivo.

Este foi o 15º titulo brasileiro de Franca na história. Antes de vencer o NBB, que começou a ser disputado na temporada 2008-09, Franca havia vencido a Taça Brasil, cinco vezes, e o Campeonato Brasileiro, seis.

Franca igualou o Flamengo, que também venceu quatro edições seguidas do NBB. Já o técnico Hélio Rubens Garcia Filho chegou à sua quarta conquista, a 13ª da família, já que seu pai, Hélio Rubens, ganhou nove campeonatos.

Helinho ganhou quarto título como técnico. João PIres / Divulgação/LNB

Dono da terceira melhor campanha da fase regular, o time do interior paulista superou o Pato Basquete (PR) por 3 a 0, o Pinheiros (SP) por 3 a 2 e o Flamengo por 3 a 2, nas fases de playoff. No total foram 37 vitórias e 14 derrotas.

O jogo final

Didi Louzada foi o MVP das finais. João PIres / Divulgação/LNB

O primeiro quarto foi extremamente equilibrado e o Franca venceu por 23 a 21, com nove pontos de Lucas Dias e seis de David Jackson, que acertou suas duas tentativas da linha dos três. Franco Baralle, com sete, liderou a equipe mineira.

A igualdade de forças prosseguiu no segundo período e com oito pontos do argentino Facundo Corvalán, o time da casa conseguiu seguir na liderança e foi para o intervalo ganhando por 45 a 42.

Precisando vencer para forçar um jogo 5 em seu ginásio, o Minas acertou seis de 10 bolas de três e virou o marcador no terceiro quarto, vencido por 27 a 20. Com 14 pontos de Franco Baralle, o Minas assumiu a liderança em 69 a 65, preocupando os torcedores locais.

O quarto período foi amplamente dominado por Franca, que nos primeiros cinco minutos fez 9 a 1 e assumiu a liderança em 74 a 70. Uma bola de três, de David Jackson, com apenas 1min38seg para o final deixou o placar em 81 a 73 e a torcida começou a entoar o grito de campeão.

No final, com 30 segundos por jogar, os jogadores de Franca começaram a festa na quadra.

Cestinha

Com 16 pontos e nove rebotes, o ala-pivô Lucas Dias foi o cestinha de Franca. O time campeão ainda contou com 15 pontos de Corvalán e David Jackson e um duplo-duplo de 13 pontos e 10 rebotes de Didi Louzada, que foi eleito o MVP das finais.