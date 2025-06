Franca vence em Minas e empata playoff final do NBB

Didi Louzada foi o cestinha do Franca. Marcos Limonti / Divulgação/Sesi Franca Basquete

Atual tricampeão do Novo Basquete Brasil (NBB), o Sesi-Franca derrotou o Minas Tênis Clube, nesta quinta (12), em Belo Horizonte, por 94 a 78, e empatou o playoff final em 1 a 1. A série melhor de cinco prosseguirá no domingo (14), mais uma vez em Minas.

O time de Franca entrou em quadra disposto a devolver a derrota (69 a 65), que sofreu no primeiro jogo em seu ginásio. E a equipe comandada por Hélio Rubens Garcis Filho atropelou o adversário.

O jogo

No primeiro quarto, o marcador de 30 a 17 deu a dimensão do que seria o jogo. Foram 13 pontos do armador Didi Louzada e nove rebotes conquistados pela equipe de Franca.

Com nove pontos do pivô Alexandre Paranhos, o Minas reagiu na segunda parcial e conseguiu ficar em vantagem (19 a 17), mas insuficiente para equilibrar as ações e os paulistas foram para o intervalo vencendo por 11 pontos (47 a 36).

O terceiro quarto voltou a ser todo da equipe de Franca, que teve 10 pontos de Didi Louzada e sete do ala-pivô Lucas Dias e outros sete do ala estadunidense David Jackson e fez 29 a 13, ampliando a vantagem para 27 pontos (76 a 49).

Empurrado pela torcida, o Minas ainda buscou um reação nos 10 minutos finais e até venceu o quarto período por 29 a 18, com nove pontos do armador argentino Franco Baralle, diminuindo a desvantagem final para 16 (94 a 78).

Destaques

Os principais nomes da vitória francana neste segundo jogo final do NBB foram Didi Louzada, que fez 28 pontos, quatro assistências e pegou dois rebotes; Lucas Dias com um duplo-duplo de 20 pontos e 10 rebotes, além de duas assistências; o ala estadunidense Charles Hinkle, que fez 13 pontos e pegou três rebotes e David Jackson, que terminou com 12 pontos, três assistências e três rebotes.

No Minas, os principais jogadores foram o ala-armador argentino Juan Pablo Arengo, autor de 23 pontos e que ainda deu quatro assistências e apanhou quatro rebotes; Alexandre Paranhos que marcou 15 pontos e Franco Baralle, que terminou com 12 pontos.

Jogo 3