França vence Alemanha e fica em terceiro na Liga das Nações

A França derrotou a Alemanha por 2 a 0 neste domingo (8), em Stuttgart, na disputa pelo terceiro lugar da Liga das Nações da Uefa.

Kylian Mappé colocou os 'Bleus' na frente pouco antes do intervalo (45') e Michael Olisé fechou o placar na reta final (84').

França e Alemanha caíram nas semifinais da Liga das Nações. Os franceses foram derrotados pela Espanha por 5 a 4, enquanto os alemães caíram diante da seleção de Portugal por 2 a 1.

O técnico da seleção da França, Didier Deschamps, havia admitido no sábado que o jogo pelo terceiro lugar tinha "um interesse relativo" e inclusive liberou três jogadores (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola e Clement Lenglet) que apresentaram pequenos problemas físicos e que vão defender suas equipes na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Deschamps fez oito mudanças no time titular em relação à semifinal, mas manteve o comando do ataque com Mbappé.

- Decepção alemã -

A Alemanha emenda uma segunda derrota seguida, algo que não acontecia desde 2023, e volta a decepcionar seus torcedores jogando em casa, um ano depois da eliminação nas quartas de final da Eurocopa.

A 'Mannschaft' começou melhor e dominou a França nos 45 minutos iniciais, mas conseguiu abrir vantagem no placar.

Mbappé apareceu providencialmente no final do primeiro tempo e colocou os 'Bleus' na frente com um chute cruzado sem chances de defesa para o goleiro Marc-André Ter Stegen.

Na segunda etapa, a Alemanha chegou a marcar com Deniz Undav (53'), mas o gol foi anulado após revisão no VAR por uma falta na origem da jogada.

- Olise decide -

Apesar da vantagem, a França foi mais ambiciosa e criou mais chances de perigo no segundo tempo.

Marcus Thuram acertou a trave de Ter Stegen (58'), que minutos depois salvou uma tentativa de Olise (70'), mas nada pôde fazer quando o atacante do Bayern de Munique foi servido por Mbappé na cara do gol para fechar o placar.

Agora, tanto a França quanto a Alemanha terão que se concentrar nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo de 2026, que começam para ambas em setembro.

Os franceses estão no Grupo D com Azerbaijão, Islândia e Ucrânia, enquanto os alemães caíram no Grupo A, ao lado de Eslováquia, Irlanda do Norte e Luxemburgo.