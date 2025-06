Fora do armário, dentro de quadra: como equipes esportivas aproximam pessoas LGBT+ dos esportes

O que se busca em um esporte coletivo? Muito antes da competição, é o encontro. Encontro entre pessoas, histórias, quem sempre coube nos gramados e quem precisou abrir espaço para caber. Para muitos atletas LGBT+, é nas quadras que algo acontece pela primeira vez: não só o jogo em si, mas o pertencimento, o orgulho de estar ali, sendo visto, ouvido e celebrado como se é.

Longe do alto rendimento, ora pela competição, ora pela diversão, surgem equipes que têm a inclusão como pilar do jogo. Neste sábado (28), Dia Internacional do Orgulho LGBT+, a reportagem de Zero Hora conversou com atletas que ressignificaram o futebol, o vôlei e o handebol para que o campo e a quadra se tornassem palcos de recomeço e reconexão. Em clubes amadores, o treino é encontro e a disputa é, antes de tudo, resistência.

Carlos Renan Evaldt é um desses exemplos. A relação dele com o Magia Sport Club começou em 2012, quando se mudou para Porto Alegre. Fundada em 2005, a equipe é uma das mais antigas a atuar em favor da diversidade no esporte. Bancário, ele passou a fazer parte da coordenação do time em 2017 e, logo depois, fundou a Ligay — associação esportiva de futebol society que reúne clubes formados por atletas LGBT+ e organiza a Champions Ligay, campeonato nacional entre essas equipes.

— Fui participar do meu primeiro campeonato aos 32 anos. Não tive aquela experiência de adolescência de poder jogar um campeonato de futebol. E tantas outras pessoas também não puderam ter essa experiência. Aí a gente começou a proporcionar esses espaços, um ambiente seguro para que as pessoas praticassem o esporte sendo quem são. Sem medo de represália, sem medo de apontamento, sem medo de demonstrar um carinho, um afeto por quem você gosta — relata Carlos.

Liberdade de ser

A experiência dele, como a de tantos outros, revela como o acesso tardio ao esporte competitivo é compensado pela importância de um espaço seguro, onde cada gesto é validado.

Eu buscava era poder jogar sem precisar me esconder. Sem precisar não ser o Mauricio, o homem gay que gosta de jogar futebol. A gente poder ser a gente, poder fazer as brincadeiras que gostamos de fazer, se sentir livre, acho que isso era o mais desafiador MAURICIO MEIRELES Jogador de futebol

A liberdade foi também o que motivou Mauricio Meireles a integrar equipes LGBT+. Ele começou em outro time e, há dois anos, é goleiro do Magia.

— Eu não sabia que existiam esses clubes, acabei descobrindo por conta da Champions Ligay, que teve em Porto Alegre. E eu achei muito legal, porque o que eu buscava era poder jogar sem precisar me esconder. Sem precisar não ser o Mauricio, o homem gay que gosta de jogar futebol. A gente poder ser a gente, poder fazer as brincadeiras que gostamos de fazer, se sentir livre, acho que isso era o mais desafiador — conta Meireles.

A liberdade mencionada por ele ecoa o que Carlos já havia pontuado: mais do que disputar campeonatos, trata-se de ocupar o campo como espaço de verdade, onde não é preciso negociar a própria identidade.

Receptividade em outras modalidades

O ambiente esportivo, como mostram esses relatos, nem sempre é receptivo. Por isso, a busca por lugares que prezem a diversidade não se limita ao futebol. E foi esse movimento que levou o Pampacats a se tornar um clube poliesportivo.

Pode ser gay, pode ser fresco, pode brincar, tudo isso é o que traz todo mundo pro Pampa. LEOPOLDO RADTKE Jogador de handebol

Em 2018, foi criado um time de handebol masculino e, no ano seguinte, um feminino. Leopoldo Radtke começou a treinar com o grupo alguns meses após a idealização da equipe. Para ele, é justamente a aceitação de todos os jeitos de ser que atrai atletas para o time.

— A falta desse espaço, de ter uma interação divertida, bacana, onde tu possa ser quem tu é de verdade. Pode ser gay, pode ser fresco, pode brincar, tudo isso é o que traz todo mundo pro Pampa. Fora que não tem uma peneira, não tem um nível pra tu chegar e jogar aqui. Não é aquele espaço de competição. Tem o dia que é brincadeira, tem o dia que é pra jogar sério também — explica Radtke.

Esta leveza ganha ainda mais peso diante do relato de que o preconceito vem de vários lados, mas que a masculinização do esporte é um dos principais entraves enfrentados por homens LGBT+.

— Um homem se transformar em menos masculino, ou mais afeminado, isso é visto como fraqueza, como algo que não está de acordo com o que se espera para o esporte. Os homens homossexuais que conseguem representar a heteronormatividade, eles são bem-vindos dentro desse espaço. Mas se tu der um jeito de mão, falar fino, ou alguma coisa assim, as pessoas vão dizer "é gay, não queremos aqui" — ressalta Radtke.

Ele evidencia a construção de um espaço mais leve e livre e lembra que essa leveza é, muitas vezes, construída em contraposição a uma cultura de exclusão ainda predominante no esporte tradicional.

Diferentes níveis competitivos

O pertencimento ao grupo, o se enxergar no coletivo, é uma questão central para muitas pessoas LGBT+. Para algumas, há ainda a insegurança quanto à habilidade técnica ou ao nível de competitividade. O clube de vôlei ParaTodes busca enfrentar essa barreira com uma estrutura que acolhe iniciantes e experientes: há divisão entre grupos recreativos e competitivos, o que facilita a chegada de quem nunca teve contato com o esporte. Foi assim para Gabriela Pereira e Rosana Gomes, que encontraram no grupo uma oportunidade de aprender vôlei e, ao mesmo tempo, se conectar com outras pessoas.

— Porto Alegre já tinha alguns times de vôlei LGBT+, principalmente para homens gays, com nível de jogo mais avançado. E o ParaTodes veio como essa iniciativa de ser mais inclusivo, trazer mais mulheres, pessoas negras, pessoas trans e não binárias. Então, o grupo tem a ideia de acolher e trazer todos para o esporte, ser um espaço de socialização também — diz Gabriela.

É incomparável tu poder ser tu mesmo. E aí não vem só do esporte, mas de uma vida tendo que se moldar a uma sociedade, uma coisa que não é tu. CÁSSIO CARVALHO Jogador de vôlei

— Foi a primeira vez mesmo que se apresentou a possibilidade de que dava pra mais do que assistir: pra jogar. Ter um lugar que é acessível, que a gente tem como chegar, que aceita qualquer nível, onde se pode aprender — complementa Rosana.

Esta possibilidade de participar, de estar em um grupo e se sentir parte da comunidade é o que faz com que Cássio Carvalho, da equipe masculina do ParaTodes, sinta que está no time certo:

— É incomparável tu poder ser tu mesmo. E aí não vem só do esporte, mas de uma vida tendo que se moldar a uma sociedade, uma coisa que não é tu. E no momento que tu chega num lugar que tu podes ser tu mesmo, é libertador. Isso é o que dá mais vontade de vir jogar, não só o jogo em si.

Sensação de pertencimento

A sensação de pertencimento é importante para as pessoas LGBT+, não só em relação ao esporte, mas, por vezes, para melhorar a autoestima e transformar sua relação consigo mesma.

Pra mim, como uma mulher gorda, o esporte já é um problema, sabe? Sempre rola aquela coisinha de "ela é gorda, não vai jogar direito". E estar num lugar onde tudo isso é acolhido, além da minha sexualidade, era o que eu buscava. MILENA DOMINGUES Jogadora de handebol

Milena Domingues compartilhou sobre as questões além da sexualidade que a fizeram se sentir acolhida no time feminino do Pampacats.

— Pra mim, como uma mulher gorda, o esporte já é um problema, sabe? Sempre rola aquela coisinha de "ela é gorda, não vai jogar direito". E estar num lugar onde tudo isso é acolhido, além da minha sexualidade, era o que eu buscava. E por mais que a gente faça parte de uma comunidade, se a gente não tem aquele exemplo ali na nossa frente, é muito difícil achar que a gente faz parte mesmo. Então, ter esse exemplo toda segunda-feira, mudou minha vida — destaca Milena.

A vivência nestes espaços em comum é uma forma que as pessoas LGBT+ têm de serem transformadas pelo esporte e também transformar um pouco o esporte num geral. Mostrar que elas também querem estar ali, pertencer e fazer práticas esportivas.